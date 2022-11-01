За добу противник завдав 60 ракетних та 15 авіаударів по Україні, ударів ворога зазнали райони понад 50 населених пунктів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області", - йдеться у повідомленні.
На Слобожанському напрямку російські загарбники гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне.
Тим часом на Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка.
У Генштабі також розповіли, що на Лиманському напрямку атакували з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове, а на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар.
На Авдіївському напрямку ворог обстрілював з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське, а на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
Масований обстріл України 31 жовтня - найважливіші новини
Загарбники зранку 31 жовтня здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури, які знаходяться в різних областях нашої держави.
Спершу повідомлялося, що вороги з району Волгодонська Ростовської області Росії та з півночі Каспійського моря з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 запустили понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, і 44 з них ліквідували.
Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що РФ використала по цивільних українських обʼєктах, зокрема, 55 крилатих ракет Х-101, одну керовану авіаракету Х-59 та чотири іранських безпілотники-камікадзе Shahid-136.
Унаслідок ворожих ударів в нашій державі було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.