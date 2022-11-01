Ударів ворога зазнали райони десятків населених пунктів.

За добу противник завдав 60 ракетних та 15 авіаударів по Україні, ударів ворога зазнали райони понад 50 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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На Слобожанському напрямку російські загарбники гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне.

Тим часом на Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка.

У Генштабі також розповіли, що на Лиманському напрямку атакували з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове, а на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське, а на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Масований обстріл України 31 жовтня - найважливіші новини

Загарбники зранку 31 жовтня здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури, які знаходяться в різних областях нашої держави.

Спершу повідомлялося, що вороги з району Волгодонська Ростовської області Росії та з півночі Каспійського моря з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 запустили понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, і 44 з них ліквідували.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що РФ використала по цивільних українських обʼєктах, зокрема, 55 крилатих ракет Х-101, одну керовану авіаракету Х-59 та чотири іранських безпілотники-камікадзе Shahid-136.

Унаслідок ворожих ударів в нашій державі було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

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