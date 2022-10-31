Сьогодні російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Сьогодні зранку, 31 жовтня 2022 року Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 російських ракет.

Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ в telegram.

Зазначається, що 31 жовтня, починаючи з 07:00, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

Відео дня

"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" – 18, повітряного командування "Південь" – 12, повітряного командування "Схід" – 9, повітряного командування "Захід" – 5", - йдеться у повідомленні.

Російські ракетні удари по Україні

Вранці в понеділок, 31 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по містах України. Під обстріли потрапили об'єкти критичної інфраструктури низки регіонів, зокрема, Києва, Харкова, Запоріжжя та ін.

Через масовані російські ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України у ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії.

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