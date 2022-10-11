У місті вже практично відновлено всю пошкоджену внаслідок обстрілів інфраструктуру.

У Київській міській державній адміністрації закликають киян сьогодні увечері знову зменшити споживання електроенергії.

Про це під час брифінгу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Говорячи про обстріли Києва 10 жовтня, він зазначив, що у місті вже практично відновлено всю пошкоджену інфраструктуру, окрім деяких об'єктів.

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"Перехрестя Володимирської і бульвару Тараса Шевченка - вже на сьогодні відновлено рух", - зазначив Поворозник.

За його словами, станом на ранок без світла у місті залишалося 20-30 будинків.

"Сьогодні протягом дня ми все це відновимо. Єдине, що ми просимо, - і вчора просили, і сьогодні будемо просити, - з 17:00 до 22:00 не вмикати потужних електроприладів, максимально заощаджувати електроенергію. Це називається "пікові години навантаження", - сказав представник КМДА.

Він пояснив, що це необхідно для того, аби резервна система, яка наразі працює в місті, мала можливість забезпечити всіх електроенергією.

Поворозник також нагадав, що 10 жовтня було ухвалене рішення, що у київських закладах освіти до кінця тижня навчання проводитиметься онлайн, а дитячі садочки будуть зачинені. Крім того, додав він, центри надання адміністративних послуг в місті відкриватимуться за 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги.

Наслідки масованих ракетних обстрілів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів, загинули 20 людей.

Під удар потрапив центр Києва у Шевченківському та Солом'янському районах. У місті внаслідок обстрілів пошкоджено понад 70 об'єктів, серед яких, у тому числі, 6 закладів освіти.

Жителів України закликали з 17:00 до 22:00 знизити навантаження на енергосистему, громадян просили у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору та вночі.

Як повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго", у вечірні години 10 жовтня жителі Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5% порівняно зі звичайним осіннім днем. Це допомогло не перевантажувати електромережі та дозволило диспетчерському центру "Укренерго" збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.

Згодом стало відомо, що у Києві та області вводять віялові відключення. А за сьогодні РФ вже здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України.

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