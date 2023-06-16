У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) прокоментували, наскільки успішно була відбита масована атака по столиці.
"Масована комбінована повітряна атака по Києву. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети і БПЛА", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, попередньо, у повітряному просторі навколо Києва сили і засоби протиповітряної оборони виявили і успішно знищили:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БПЛА.
"Інформація про жертви або руйнування поки не надходила. Дані оперативного зведення збираються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Існує велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!!!" - попередив він.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Подільському районі було чути гучні вибухи від роботи ППО поряд із столицею.
"У Києві пошкоджених об’єктів будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам - силам ППО!" - зазначив він.
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