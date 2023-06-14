Пожежу оперативно вдалося локалізували.

Російські загарбники в ніч на 14 червня вдарили дронами-камікадзе по Кіровоградській області. Окупанти влучили "Шахедом" в об’єкт інфраструктури у місті Світловодськ.

"Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання "шахедів" в об’єкт інфраструктури в Світловодську", - йдеться у повідомленні голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича у Telegram.

За його словами, через атаку сталася пожежа, але її оперативно локалізували. Як зазначив голова ОВА, обійшлося без загиблих і травмованих.

Відео дня

Нічна атака Росії на Україну 14 червня - що відомо

В ніч на середу, 14 червня, ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-22, крилатих ракет морського базування "Калібр", застосував іранські дрони-камікадзе "Шахед" по об’єктах інфраструктури Харківської, Донецької, Кіровоградської та Одеської областей. Усього російськими загарбниками було випущено 10 ударних дронів та 10 крилатих ракет.

Українські сили вночі збили три російські крилаті ракети та дев'ять ударних дронів іранського виробництва Shahed.

При цьому голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у небі над областю вночі збили три ударні дрони типу Shahed.

Водночас в оперативному командування "Південь" повідомили, що вночі російські військові спрямували на Одесу чотири ракети "Калібр". Удар завдано з корабля, який перебував в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. За попередніми даними, там шість людей отримали поранення.

Крім того, влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1 тис. кв. м та пожежу на площі 400 кв. м. В результаті удару троє співробітників складу загинули, а семеро отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: