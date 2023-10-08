Ворог атакував на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

Російські війська протягом доби атакували на декількох напрямках фронту. Відбулось 33 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічана, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку, як заявили в Генштабі, Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

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"На Бахмутському напрямку протягом доби українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області", - йдеться у повідомленні

На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші оборонці успішно відбили 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським вогнем загарбників перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Крім того, у зведенні зазначається, що на Шахтарському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару неподалік Берислава. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Станіслав Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначили в Генштабі.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Росіяни вдарили "Іскандером" по Костянтинівці. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

ЗСУ відбили майже півсотні атак росіян одразу на кількох напрямках. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Крім того, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках минулої доби ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

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