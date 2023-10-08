У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку.

Зранку російські терористичні війська вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок атаки поранено чотирьох цивільних, серед яких й 9-річна дитина. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, обстріл відбувся о 6:25. Імовірно, росіяни використали для удару крилату ракету ОТРК "Іскандер".

"Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали 9-річна дівчинка, її 44-річна матір. Також поранення отримали жінка 64 років та її 41-річний син", - розповіли прокурори.

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У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку. Під час атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

Внаслідок удару пошкоджено 10 багатоповерхівок, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі.

Війна - російські удари по Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 жовтня під масованим обстрілом росіян перебувала Херсонщина. Зокрема, у Херсоні через ворожі удари постраждало 11 людей, в тому числі й 9-місячна дівчинка, яку госпіталізували разом із матір’ю. Також із вибуховою травмою та контузією ушпиталили й медика Червоного Хреста.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автомобілі, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники.

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