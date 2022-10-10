Політики рішуче засуджують атаку Росії по мирних містах та закликають передавати Україні більше зброї.

Світові лідери прокоментували масований ракетний обстріл України з боку Росії, який стався вранці 10 жовтня 2022 року, і закликали передавати Україні більше зброї.

Реакції політиків на ракетний удар зібрав УНІАН.

"Варварство РФ не знає меж. Київ та інші українські міста знову обстріляні російською армією. Вони ціляться по центрах міст, житлових будинках, по дорогах у годину пік. Це спонсорований державою тероризм у чистому вигляді. Україні потрібно більше зброї, щоб перемогти це зло", – зазначив президент Литви Гітанас Науседа. Відео дня

Не менш емоційно прокоментував обстріл і президент Естонії Алар Каріс.

"Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я та будинок вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано-вранці", – написав він у Twitter.

На масований удар також відреагував Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві й інших містах України. Таким діям не місце у ХХІ столітті. Я суворо засуджую їх. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається" – наголосив він.

Очільниця Європарламенту Роберта Мацола заявила, що цей обстріл "знову показує світові, з яким режимом ми зіткнулися".

"Режим, який націлює без розбору. Такий, який обрушує на дітей терор і смерть. Це кримінал. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Україна переможе. Європа не відведе погляду", – додала Мацола.

Прокоментував обстріл і Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Права людини універсальні. Ось чому ми вважали важливим бути співавтором резолюції щодо притягнення Кремля до відповідальності за погіршення ситуації з правами людини", – написав він.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав збільшити постачання зброї Україні.

"Обстрілюючи Київ та Запоріжжя, Росія показує своє боягузтво і справжню природу терористичної держави. Необхідні додаткові поставки зброї для України, щоб зупинити цю війну і Росію", – наголосив політик.

Президентка Молдови Мая Санду в свою чергу рішуче засудила ракетну атаку Росії.

"Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися", – зазначила лідер Молдови.

Масований обстріл України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія нанесла масований ракетний удар по території України. Під час атаки зафіксували "прильоти" у Києві та ще в 14 регіонах країни.

За даними Національної поліції, загинули щонайменше 10 українців, ще біля 60 отримали поранення. Крім того, ГУР Міноборони України повідомило, що російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

Російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Він пригрозив новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

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