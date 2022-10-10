Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 10 українців.

В понеділок, 10 жовтня 2022 року, внаслідок масованого ракетного удару Росії по Україні загинули щонайменше 10 осіб, ще біля 60 отримали поранення.

Про це заявила речниця Нацполіції Мар'яна Рева в ефірі національного телемарафону.

"Якщо ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави. Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько 6 десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань РФ", – розповіла Рева.

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За словами речниці Національної поліції, на місцях працюють поліцейські, які допомагають людям та фіксують всі наслідки воєнних злочинів РФ. Правоохоронці роблять все для того, щоб максимально забезпечити безпеку людей.

"Водночас звертаємося до всіх громадян: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Сьогоднішній ранок показав, наскільки важливо дотримуватися дисципліни, всіх рекомендацій, які надає влада. Тож при першому сигналі повітряної тривоги слід спускатися в укриття, адже це питання вашого життя та здоров'я", – додала Рева.

Поліцейська зазначила, що сьогоднішній ранок підтвердив, що росія дійсно є державою-терористом.

"Тому що всі ці масові атаки були направлені проти мирного населення, проти об'єктів критичної інфраструктури. В деяких населених пунктах немає електропостачання. Ми бачимо, що в такий тяжкий холодний період Росія робить все для того, аби зруйнувати життя мирного населення в Україні", – резюмувала речниця НПУ.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Російський диктатор Володимир Путін визнав завдання удару по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

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