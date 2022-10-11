Обстріл України 10 жовтня красномовно свідчить про розгубленість і знервованість Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков проаналізував масований ракетний удар з боку Росії 10 жовтня і висловив впевненість, що атака була контрпродуктивною і матиме для Росії руйнівні наслідки.

Про це Резніков написав у своєму блозі на "НВ".

"Для масованого обстрілу російськими військами цивільних об'єктів у мирних українських містах є перевірене історією визначення: це гірше ніж злочин – це помилка. Це помилка, до якої Кремль змусили успіхи наших воїнів. Усі, хто віддавав злочинні накази вдарити ракетами і дронами, неодмінно будуть покарані. Хочу звернути увагу на такий аспект", – заявив міністр оборони.

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За словами Резнікова, російські окупанти і раніше завдавали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлових будинках, школах і лікарнях в Україні. Проте масована атака, яка сталася в понеділок, 10 жовтня, красномовно свідчить про розгубленість і знервованість Росії.

"По-перше, Москва не досягла жодної військової мети. Жодної. Навпаки – наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі", – наголосив Резніков.

Очільник Міноборони також зауважив, що тепер не знадобляться жодні додаткові аргументи, щоб доводити, що Росія – це держава-терорист. Він додав, що всі, хто після масованого удару по Україні спробує співпрацювати з РФ, заперечувати терористичну сутність московського режиму, матимуть "очевидні проблеми з поясненнями".

Крім того, якщо протягом останніх місяців українській стороні доводилося шукати способи не допустити "втоми" партнерів від війни в Україні, то "тепер росіяни все зробили за нас". На думку міністра оборони, вони продемонстрували, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вплине не тільки на Україну, а й на всю Європу.

"Знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. До них приєднаються мільйони. Адже руйнування енергосистеми – це не тільки про опалення. Це про їжу і воду, каналізацію, про хвороби і усі супутні наслідки", – пояснив Резніков.

Масований ракетний удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 10 жовтня, Росія влаштувала інтенсивний ракетний обстріл міст України, внаслідок якого загинули 19 людей. Російські окупанти били, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури, внаслідок чого десятки українських населених пунктів залишилися без електроенергії.

Вранці 11 жовтня ворог продовжив ракетний терор українських міст. Близько 7 ранку з району Каспійського моря почала працювати стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160.

Відомо про "прильоти" в декількох областях України. На Львівщині поцілили по об'єктах енергетики. Громадян попередили про перебої зі світлом.

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