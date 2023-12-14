Погода не впливає на роботу зенітно-ракетних комплексів, підкреслив спікер Повітряних сил армії України.

Сніг, туман, погіршення погодних умов в Україні впливає на роботу сил протиповітряної оборони.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону. За його словами, літакам винищувальної авіації, які працюють, зокрема, по крилатих ракетах ускладнюють роботу погодні умови. "Є такий термін - нельотна погода", - додав він.

Також зазначив, що погіршення погодних умов ускладнює роботу мобільних вогневих груп. "Зенітно-ракетним комплексам не заважає погода. А от для мобільних вогневих груп це безумовно буде проблемою, тому що погана видимість, туман, ще й ніч значно більша за день. Ну й атакують безумовно вночі, як ви бачили по статистиці, тому це дійсно ускладнює роботу саме тих підрозділів, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі", - повідомив Ігнат.

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При цьому додав, що при будь-яких погодних умовах Сили оборони захищають наших людей.

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Як повідомляв УНІАН, у Повітряних силах показали модернізований переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла", який тепер працює ефективніше в темну пору доби. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що ПЗРК модернізовано тепловізійним обладнанням.

За його словами, завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних сил стають ще ефективнішими в темну пору доби. При цьому він продемонстрував відео успішного застосування покращенного ПЗРК "Ігла" по "Шахедах".

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