Крім того, з Бєлгородської області росіяни запустили керовану авіаційну ракету, яка не долетіла до цілі.

У ніч на 3 грудня російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадже типу Shahed. Всього було випущено 12 "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ та керовану авіаційну ракету Х-59 - з повітряного простору Бєлгородської області.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

Відео дня

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на Україну

У ніч на 2 грудня російські військові атакували Україну, випустивши 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.

А за кілька днів перед цим російські загарбники випустили по Україні 75 "Шахедів", майже всі - у бік Києва. Цей напад дронів на столицю став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: