Загалом за добу загарбники застосували проти України 2 керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу "Shahed-136/131".

У ніч на 2 грудня російські військові атакували Україну, випустивши 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в результаті бойової роботи ППО було знищено 10 БПЛА в Одеській області, а ракету - у Дніпропетровській.

Як додає Генштаб у ранковому зведенні, загалом РФ минулої доби завдала 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснила 71 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього є поранені цивільні та пошкоджені житлові будинки.

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У відомстві додали, що протягом 1 грудня загарбники застосували проти України 2 керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом бійці Сил ППО знищили 1 ракету та 18 ударних дронів.

"Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області; Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби, 1 грудня, російські окупаційні війська наступали на шести напрямках фронту, але успіхів не досягли. На фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

За даними ISW, міноборони Росії бреше про "активну оборону" своїх військ в районі Авдіївки Донецької області, щоб приховати відсутність прогресу окупантів у наступі.

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