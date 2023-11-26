В українській розвідці повідомили, що усі дрони летіли на військові об'єкти.

Масований удар безпілотниками по російських областях у ніч на 26 листопада - це відповідь на безпрецедентну атаку "шахедів" на Київ напередодні.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в розвідці, атака почалася о 3:30 та завершилася о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську. Усі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва.

"Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді", - зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що до масованої атаки невідомих дронів на низку міст Російської Федерації в ніч на 26 листопада причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Масована атака "шахедів" на Київ

Вночі 25 листопада російські окупанти влаштували масовану дронову атаку на Україну.

У Повітряних силах Збройних сил України зазначали, що ворог випустив по країні рекордну кількість ударних БПЛА - близько 75 "Шахедів", з яких 71 збили. Основний напрямок удару - Київ.

Начальник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив про знищення понад 40 повітряних цілей силами протиповітряної оборони. Це вже четверта атака ворожих безпілотників на Київ за місяць. І цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення.

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