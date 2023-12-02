Зеленський закликав не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Президент Володимир Зеленський попередив українців про загрози повітряних атак від Росії, закликавши не ігнорувати повітряні тривоги, особливо у найближчі дні.

"Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити", - наголосив він.

Він також подякував усім, хто допомагає та дбає про Україну.

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"Усім, хто допомагає, хто тренує та лікує, хто забезпечує українську силу всім необхідним. А також, звичайно, нашим рятувальникам – усьому колективу ДСНС України, працівникам Національної поліції та Національної гвардії... Усі, хто працює на наших, українських оборонних виробництвах. Усі, хто захищає Україну на міжнародній арені. Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей", - наголосив президент.

Атаки РФ на Україну

У ніч на 2 грудня російські військові атакували Україну, випустивши 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.

А за кілька днів перед цим російські загарбники випустили по Україні 75 "Шахедів", майже всі - у бік Києва. Цей напад дронів на столицю став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення.

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