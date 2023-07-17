Поранені п'ятеро працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вдень у понеділок, 17 липня, російські окупанти завдали удару по центру міста Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі.

Як пише "Суспільне Суми" з посиланням на білопільського міського голову Юрія Зарка, станом на 15.00 відомо про двох загиблих внаслідок удару жінок.

Щонайменше 10 людей поранені (серед них – п'ятеро працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій). Двоє поранених у важкому стані доставлені до лікарні в Сумах.

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Удари по Білопіллю - це треба знати

Через постійні обстріли Росії і загибель цивільних людей Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про евакуацію людей з п'ятикілометрової прикордонної зони. З 15 липня мешканці регіону мають змогу евакуюватись безкоштовно на спеціальному поїзді.

Білопілля на Сумщині, що знаходиться лише за 7 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, не потрапляє до зони евакуації, хоч регулярно зазнає ударів з боку російських окупантів.

Зокрема, 18 червня російські загарбники обстріляли місто з артилерії, загинули 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син.

В березні російські окупанти били по місту керованою авіаційною бомбою. Також атакували з РСЗВ. 24 березня під час обстрілу у Білопіллі загинули двоє осіб, поранено було дев’ятьох.

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