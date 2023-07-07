Росіяни запустили дрони з Приморсько-Ахтарська.

Російські окупаційні війська атакують Україну дронами типу "Shahed". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про пуски ворожих безпілотників у Повітряних силах ЗСУ повідомили о 22:15 6 липня. Росіяни запустили дрони з Приморсько-Ахтарська у напрямку Азовського моря. Усього було зафіксовано три хвилі пусків. Через це тривогу оголошували у південних областях, місцеві телеграм-канали писали про роботу ППО.

Біля 1-ї години ночі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що "мінімум 1 мопед" летить на Миколаїв. Згодом він повідомив, що дрон "пішов" в бік Очакова.

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О 01:29 у ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Київщині.

О 01:47 Віталій Кім повідомив, що той дрон що пішов на північ, "вийшов з області в напрямку Кривого Рогу. Ще 1 пара нових мопедів з боку Кінбурну залетіли".

Станом на 01:58 повітряну тривогу оголошено в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

О 02:05 Кім повідомив, що дрони летять на північ. Один із них – у 5 кілометрах від Миколаєва.

Трохи згодом у Херсонській області оголосили відбій повітряної тривоги.

О 02:17 очільник Миколаївської ОВА заявив, що два дрони пролетіли Миколаїв.

"Летять на північ/північний схід. Миколаївможе спати. Нових запусків не фіксували. ЗСУ працюють", – йдеться у повідомленні.

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Атаки РФ по Україні

Вночі 6 липня в Україні оголошували масштабну тривогу через пуски російськими окупантами ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Під час ракетного удару у Львові лунали гучні вибухи.

Вже після відбою голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни вдарили ракетою по житловому будинку. Станом на 6 ранку вже було відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Вдень під завалами виявили ще більше жертв удару. Повідомлялося, що російська ракета вбила загалом шістьох людей.

Вночі 7 липня у Львівській ОВА повідомили, що з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до семи. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку.

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