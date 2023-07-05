Серед збитих ворожих безпілотників – ударні "Ланцети".

Сьогодні, 5 липня, силами та засобами ППО знищено багато ворожих безпілотників. Серед збитих російських дронів є "Ланцети".

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", збили чотири БпЛА "Ланцет" - російських баражуючих боєприпасів, які можуть використовувати для утворення повітряних мінних полів. Такий дрон має кілька типів наведення, швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту — до 40 км.

Також "приземлили" два "Мерлін-ВР", призначені для ведення розвідки та по одному - Zala та "Орлан-10".

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Довідка УНІАН. Zala — марка дронів, що виробляється іжевською компанією "ZALA AERO GROUP. Безпілотні системи". Випускаються трьох типів: вертольоти, літаки, і аеростати. В основному мають малі габарити, але є і модель літака з розмахом крила 6 м і дальністю польоту до 120 км.

"Орлан-10" — багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості виробництва ТОВ "Спеціальний технологічний центр", Санкт-Петербург. В травні 2022 року була представлена його ударна модифікація.

Російські дрони на війні проти України - останні новини

Російські Федерації з перших днів вторгненння завдає ударів по містам України різноманітними безпілотниками. Внаслідок таких атак є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

3 липня росіяни вдарили дронами по житлових будинках в Сумах - постраждала п’ятиповерхівка та будівля СБУ. Загалом загинули три особи, а 21 - постраждала.

Станом на 5 липня 2023 року українські захисники ліквідовали 3 614 безпілотників окупантів.

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