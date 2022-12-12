На думку Скібіцького, можливо, їх навіть запускають з літаків, які віддала Україна.

Росія використовує для масованих ударів по Україні ракети Х-55, які отримала від неї у 1990-х роках у рамках Будапештського меморандуму.

Про це в інтерв'ю The New York Times розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, ці ракети виготовили у 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.

Російські окупанти зняли з них ядерний заряд і використовують їх, щоб перевантажити систему ППО України.

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"Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", — пояснив Скібіцький.

Представник розвідки розповів, що після спрацювання ППО російські бомбардувальники запускають більш сучасні ракети. ГУР з’ясувало, що щонайменше три ракети були виготовлені в Україні.

Скібіцький вважає, що, ймовірно, деякі літаки, з яких запускалися ці ракети, також належали Україні й були передані РФ.

Ракетні атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія з початку жовтня здійснила по критичній інфраструктурі України уже вісім масованих ракетних ударів. За даними "Укренерго", за цей час окупанти випустили по об'єктах енергетики понад 1 тисячу важких ракет і дронів. Остання така атака відбулася 5 грудня.

У ГУР розповіли, що із жовтня схеми польотів російських бомбардувальників змінилися. Наразі ворожі пілоти обирають обхідні маршрути, щоб уникнути ППО України.

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