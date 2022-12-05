Частина вибухів - це відлуння ворожих прильотів у передмісті, а ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони України.

У місті Запоріжжя пролунало кілька вибухів. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист!", - повідомив Куртєв.

Він закликав громадян бути уважними, бо існує вірогідність повторної атаки.

Відео дня

Пізніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що у селі Новософіївка Запорізької області зруйновано декілька приватних будинків та є травмовані. За його даними, ДСНС та "швидка" вже працюють на місці події.

Станом на 14:49 повідомляється про двох загиблих та двох поранених у Новософіївці внаслідок ракетної атаки з боку росіян.

Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо

Вдень 5 грудня по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо, що російські стратегічні бомбардувальники запустили по території України ракети.

Українські сили ППО збили кілька ракет у небі над Харківщиною, Полтавщиною та Дніпропетровщиною.

Окрім Запоріжжя про звуки вибухів повідомляють на Черкащині і в Одесі.

Вас також можуть зацікавити новини: