У місті Запоріжжя пролунало кілька вибухів. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.
"Частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист!", - повідомив Куртєв.
Він закликав громадян бути уважними, бо існує вірогідність повторної атаки.
Пізніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що у селі Новософіївка Запорізької області зруйновано декілька приватних будинків та є травмовані. За його даними, ДСНС та "швидка" вже працюють на місці події.
Станом на 14:49 повідомляється про двох загиблих та двох поранених у Новософіївці внаслідок ракетної атаки з боку росіян.
Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо
Вдень 5 грудня по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.
Згодом стало відомо, що російські стратегічні бомбардувальники запустили по території України ракети.
Українські сили ППО збили кілька ракет у небі над Харківщиною, Полтавщиною та Дніпропетровщиною.
Окрім Запоріжжя про звуки вибухів повідомляють на Черкащині і в Одесі.