Зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти

Із жовтня схеми польотів російських бомбардувальників змінилися. Наразі ворожі пілоти обирають обхідні маршрути, щоб уникнути ППО України.

Зокрема, бомбардувальники РФ не заходять у повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність. Про це розповів в інтерв'ю The New York Times заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Зазначається, що зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських військових літаків бази, щоб відстежити польоти, перш ніж вони дістануться "зони вогню" і запустять ракети.

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За словами Скібіцького, є чотири основні напрямки, з яких Москва намагається проникнути в українське небо. Так, для атаки на південь запуски відбуваються з Чорного моря, на південний схід - з Каспійського моря, на схід - з Росії, а на північ - з Білорусі.

Представник ГУР додав, що під час великомасштабних атак, у ході яких з інтервалом у кілька хвилин було випущено до 100 ракет, вони одночасно летять із усіх боків.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія з початку жовтня здійснила по критичній інфраструктурі України уже вісім хвиль масованих ракетних ударів. В "Укренерго" заявили, що за цей час РФ випустила по об'єктах енергетики понад 1 тисячу важких ракет і дронів. Остання масована ракетна атака відбулася 5 грудня.

Крім того, 5 грудня стало відомо про вибухи в РФ на авіабазі "Енгельс" і на авіабазі "Дягілєво". ЗМІ повідомили, що на авіабазі "Енгельс" пошкоджені два бомбардувальники, а в "Дягілєво" через вибух бензовозу загинули три людини.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що атаки на дві авіабази РФ змусили росіян розосередити свої ракетоносці, що значно ускладнило постачання ракет до них.

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