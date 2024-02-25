Місцева влада закликає перебувати в укриттях.

Вночі у неділю, 25 лютого, Росія вдарила по Харкову, в місті пролунали вибухи. Про це о 23:04 повідомив Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях, оскільки російські загарбницькі війська завдають ударів. Повітряну тривогу, окрім Харківщини, також оголошено у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Командування Повітрянях сил Збройних сил України зазначає, що на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині існує загроза балістики.

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Оновлено о 23:40: Синєгубов зазначив, що під ударом опинився Харківський район. За попередніми даними, російська армія запустила з Бєлгорода ракети C-300. "На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває", - додав він.

Нічна атака РФ 25 лютого: що відомо

Ввечері Повітряні сили повідомляли про запуск окупантами безпілотних літальних апаратів по Україні, БПЛА фіксували і на Харківщині.

Дніпропетровську область росіяни також атакували і дронами, і ракетами. Внаслідок обстрілу в Дніпрі є постраждалі та руйнування. Загалом протиповітряна оборона збила над регіоном 8 повітряних цілей.

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