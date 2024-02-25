Крім того, у області фіксують БПЛА.

Ввечері у неділю, 25 лютого, Росія атакувала Дніпропетровську область ракетами, у передмісті Дніпра пролунали вибухи.

О 21:17 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про російську ракету в напрямку Павлограда/Дніпра. За три хвилини стало відомо про проліт ще однієї ракети в напрямку Дніпра, а потім - ще декількох. "Ракети (імовірно Х-59) на Дніпро", - написали військові у Telegram о 21:26.

Як повідомляє Суспільне, у передмісті Дніпра двічі чули вибухи. Крім того, раніше Повітряні сили повідомляли про БПЛА в північній частині Дніпропетровської області. Наразі там все ще оголошено повітряну тривогу.

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Оновлено о 22:15: Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна. За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.

Тим часом Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння та ударних БПЛА. Тривога лунає лише у Донецькій області.

Оновлено о 21:55: У Дніпрі повторні вибухи, пише Суспільне.

Оновлено о 21:47: Харків та Дніпро - перебувайте в укриттях.

Оновлено о 21:36: БПЛА типу "Shahed" у передмісті Дніпра, пишуть військові.

Атаки дронів 25 лютого: що відомо

Цієї ночі окупаційні війська РФ запустили по Україні 18 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", протиповітряна оборона знищила 16 з них у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Просто зараз тривогу оголошено у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, існує небезпека застосування дронів.

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