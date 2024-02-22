Сили оборони готові обороняти місто від російських загарбників, зазначив очільник Харкова.

Триває повномасштабна війна в Україні, і мер Харкова Ігор Терехов заявив, що існує певне занепокоєння стосовно можливого наступу РФ на обласний центр.

Про це він заявив в ефірі телемарафону. "Це українське місто і завжди буде українським містом. Що стосується занепокоєння. Так, певне хвилювання є, але як ви вже говорили, немає накопичення військ біля кордону такого. Про це говорять і наші військові. Не важливо, які плани в нашого ворога. Важливо, як ми будемо давати відсіч нашому ворогу. А те, що ми дамо гідну відсіч, і те, що Харків буде українським містом, це однозначно", - сказав Терехов.

Він також додав, що не розуміє людей, які наводять ракети на Харків. Він назвав їх нелюдами та сказав, що кожен такий зрадник не зможе уникнути покарання.

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"Ми дуже розлючені, що попри такі жахи війни, ще є такі люди. Так, їх небагато, і я вдячний Службі безпеки України, яка дуже серйозно працює і виявляє цих "людей". Сьогодні потрібно, щоб люди знали цих нелюдів, дуже важливо показувати наслідки того, що вони накоїли. Але робота СБУ проводиться і кожен злочинець має розуміти, що він не уникне покарання", - заявив мер.

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За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Іллі Євлаша, українські Сили оборони не фіксують підготовки РФ для наступу на Харків. Попри це, Сили оборони на цьому напрямку встановлюють фортифікаційні споруди на такий випадок.

У Сухопутних військах натомість повідомили, що для нового наступу на Харків російським загарбницьким військам треба здійснити велику кількість підготовчих заходів. Втім, наразі військові не фіксують такої підготовки.

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