Сьогодні на Дніпропетровщині 10 разів оголошували тривогу.

Під час нічної ракетної та дронової атаки українська протиповітряна оборона знищила у Дніпропетровській області вісім повітряних цілей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. За його словами, загалом українські захисники збили три ракети та п'ять безпілотних літальних апаратів російських окупантів.

"Отже, результати роботи нашої ППО за цей вечір: 1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 - у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БПЛА та в Дніпровському - 3. Загалом приземлили 8 повітряних цілей", - написав він.

Водночас Лисак зазначив, що в області вже вдесяте за день оголошували повітряну тривогу.

Обстріл Дніпра 25 лютого: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері на Дніпропетровщині фіксували росйські безпілотні літальні апарати. Вже незабаром військові попередили, що на Дніпро летять ракети.

Повітряні сили ЗСУ зазначали, що окупанти могли застосувати авіаційні ракети Х-59. Згодом стало відомо, що у передмісті пролунали вибухи.

За останніми даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Також зафіксовано пошкодження будинків та автівок.

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