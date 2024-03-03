Центральним елементом зусиль Кремля буде спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості.

Україна готується до російської дезінформаційної кампанії, яка буде спрямована на підрив авторитету президента Володимира Зеленського.

Як пише Bloomberg, Київ готується до спонсорованої Кремлем риторики, яка спробує використати сумніви в репутації президента в спробі дестабілізувати суспільну довіру, особливо серед українських військ на фронті.

"Центральним елементом зусиль Кремля буде спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п'ятирічний термін добігає кінця", - пише видання.

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Українська контррозвідка раніше описала план Росії з розв'язання кампанії з підриву суспільної довіри до демократичних інститутів у першій половині червня, включно із заявами про те, що Зеленський прострочив свій термін перебування на посаді.

Кампанія буде спрямована на підрив легітимності влади після 20 травня, а також на поширення паніки, відчаю, спричинення штучного конфлікту між цивільною та військовою владою, сварки між Україною та її союзниками і пропаганду теорій змови.

Зеленський порушив це питання перед групою законодавців на закритій зустрічі минулого місяця, закликавши їх забезпечити, щоб лінія про підрив легітимності не поширювалася, заявляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Законодавство України забороняє вибори під час війни, поки діє воєнний стан. Але юридичне формулювання залишає деяку невизначеність, оскільки в ньому також зазначено, що термін повноважень глави держави становить п'ять років. Президент обмежений двома термінами.

Дезінформаційні атаки Росії

Раніше Німеччина виявила масштабну "проросійську дезінформаційну кампанію" з використанням тисяч фейкових облікових записів у мережі X (раніше відомій як Twitter), метою якої було викликати гнів з приводу підтримки Берліном України.

Також Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджав про підготовку дезінформаційної кампанії проти керівництва України.

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