Експерти натрапили на понад 50 000 підроблених облікових записів користувачів, які разом видали більше мільйона німецькомовних твітів.

Німеччина виявила масштабну "проросійську дезінформаційну кампанію" з використанням тисяч фейкових облікових записів в мережі X (раніше відомої як Twitter), щоб спробувати викликати гнів щодо підтримки Берліном України.

Як пише Еuractiv з посиланням на німецькі ЗМІ, експерти на замовлення міністерства закордонних справ Німеччини використовували спеціальне програмне забезпечення для моніторингу публікацій на онлайн-платформі X у період з 20 грудня по 20 січня.

Повідомляється, що вони натрапили на понад 50 000 підроблених облікових записів користувачів, які разом видали більше мільйона німецькомовних твітів.

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Загальною темою було звинувачення в тому, що уряд канцлера Олафа Шольца нехтує населенням Німеччини заради допомоги Україні у війні проти Росії.

Також зазначається, що облікові записи також часто пов’язували з фейковими новинами на веб-сайтах, створених так, щоб нагадувати справжні ЗМІ. Аналітики МЗС вважають, що за кампанією стоїть Росія.

"Відкриття зроблено в період зростання занепокоєння щодо впливу складних кампаній з дезінформації на вибори. Цього року регіональні вибори відбуваються у східній Німеччині. У червні близько 400 мільйонів людей у всьому Європейському Союзі матимуть право голосувати на виборах до Європейського парламенту. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель попередив цього тижня, що 2024 рік буде "критичним" для боротьби з дезінформацією від таких, як Росія", - пише видання.

Російська дезінформація - що відомо

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджав про підготовку дезінформаційної кампанії проти керівництва України.

"В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва держави. Планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах", - йшлося у повідомленні ЦПД у Telegram.

У ЦПД заявили, що публікації готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади Путіна. Зазначалося, що метою таких дій є розкол в українському суспільстві

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