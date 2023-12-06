Готують відповідні публікації іноземні журналісти, які працювали у РФ.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про підготовку дезінформаційної кампанії проти керівництва України.

"В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва держави. Планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах", - йдеться у повідомленні ЦПД у Telegram.

Зазначається, що публікації готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади путіна.

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"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", - пояснюють у ЦПД.

Інформаційний фронт ворога

У своїй практиці РФ завжди використосвує різні методи ведення війни, одним з яких є поширення фейків. Раніше окупанти намагались нав’язати думку про "негативний психологічний стан" ЗСУ.

Росіяни активно підробляють обкладинки зарубіжних журналів, і викладають у мережі фейкові відео нібито авторства відомих ресурсів, щоб поширювати брехню про Україну. Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував і задокументував створення близько 300 сайтів в Західній Європі, які мімікрують під відомі сайти з гучними назвами. Там змінена буквально одна буква або хостер. І в принципі, вони передруковують на цих сайтах офіційну інформацію саме з цих видань, задля того, щоб у якийсь момент накидати туди дезінформацію.

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