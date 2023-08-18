Зазначається, що нинішні дії ворожої авіації та флоту - це непряма ознака підготовки до майбутніх атак.

Керівник об’єднаного прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила на брифінгу, що загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря по території України залишається високою, зокрема напередодні та у День Незалежності.

За її словами, нинішня активність ворожої авіації та перебування кораблів в бухтах Чорного моря – це непряма ознака підготовки до майбутніх атак.

"Така загроза залишається. Нагадаю, вони навіть з бухти здатні вражати фактично будь-яку точку на території України... А знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози й можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників", - розповіла вона на брифінгу.

Відео дня

Гуменюк наголосила, що російські літаки цими днями, ймовірно, проводять попереднє злагодження, що також свідчить про підготовку.

"Тому ми говоримо про ймовірну таку загрозу, яка нарощуватиметься ближче до важливих дат, зараз їх відсутність (ракетоносіїв, - УНІАН) на службі може свідчити якраз про підготовку. А активність МіГів, яка спостерігається впродовж двох останніх діб, може свідчити про проведення попереднього злагодження повітряних сил, це також непряма ознака підготовки до атак", - підсумувала керівник пресцентру.

Російські атаки на День Незалежності

Як раніше повідомляв УНІАН, представник української розвідки Вадим Скібіцький заявляв, що на День Незалежності України, 24 серпня, Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму.

У Повітряної силах заспокоїли, що українські захисники будуть робити те, що й завжди, - боронити Україну та її повітряний простір.

Вас також можуть зацікавити новини: