Нехай супротивники розуміють, що українські воїни дістануть їх всюди, підкреслила керівник прес-центру Оперативного командування "Південь".

Втрати Росії у війні зросли - українська сторона підтвердила, що під час удару по ворожому полігону на лівому березі Дніпра у Херсонській області ліквідовано щонайменше до 60 окупантів.

Керівник прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі каналу "Київ24" повідомила, що "робота була проведена дуже результативно". "Власне по відео було видно, що відбувалося якраз тренування штурмових груп. Вони намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій. Ми злагодили все", - сказала вона.

За словами Гуменюк, українські воїни використовують всю наявну у них зброю та потужність, "тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів - хай розуміють, що дістанемо всюди". "Щонайменше до 60 загарбників точно вже не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", - підкреслила очільниця прес-центру.