Небо у прифронтовій території дуже насичене дронами.

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк стверджує: є ризик, що Росія готується до нової масованої атаки по Україні.

Про це вона заявила сьогодні в коментарі 24 Каналу. Про такі плани ворога може свідчити активізація розвідки дронів. Вони збирають інформацію у прифронтовій території.

Лише напередодні армія України ліквідувала 2 дрони розвідувального типу: "Куб" і ZALA.

Відео дня

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар", - вказала Гуменюк.

Наразі Росія тримає свої бойові кораблі у морі ближче до напрямку Новоросійська, адже історія зі знищенням "Цезаря Кунікова" їм показала: за наближення до підконтрольних Україні берегів - може настати розплата, вказала Гуменюк.

Станом на 20 лютого йдеться про два кораблі, які відстежують ситуацію біля пунктів базування. Один корабель в Азовському морі контролює перехід через Керченську протоку, спостерігаючи за цивільним судноплавством.

І хоча наразі усі ракетоносії ворога заведені до пунктів базування, а погода не сприяє розгортанню ширшої групи кораблів у морі, шторми не такі критичні. За бажання, окупанти можуть вивести в акваторію як надводні, так і підводні ракетоносії. "Тому ми продовжуємо відстежувати ситуацію", – уточнила Гуменюк.

Росія влаштувала ротацію на Кінбурнській косі

Сьогодні Гуменюк в рамках телемарафону також заявила, що Росія почала ротацію особового складу армії на Кінбурнській косі (частина між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем Миколаївської області, яку наразі окупував ворог).

За словами Гуменюк, це дуже складний напрямок зі специфічними ландшафтами, які не дозволяють легко та зручно облаштувати вогневі позиції. Наразі ЗСУ вже знищили чималу кількість місць оборони, які змогла на скоро руку облаштувати Росія, тому ворог змушений "нашвидкоруч облаштовувати" нові місця для реалізації обстрілів, уточнила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: