На думку аналітиків, "Енгельс-2" - одна з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

Наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs, повідомляє Spiegel.

Знімки від 28 листопада показують, що на аеродромі спостерігається активність. Там нібито два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 готують до чергової атаки.

"Активність на базі надзвичайно висока", — підтвердив Spiegel незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. Там також видно цистерни з пальним біля бомбардувальників, великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Аналітик заявляє:

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"Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на недавню велику партію на базу, можливо, крилаті ракети... Надзвичайно висока кількість бомбардувальників на асфальті свідчить про збільшення операцій, якщо не про неминучу широкомасштабну атаку".

Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting, також бачить ознаки того, що на базі - підвищена активність:

"На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій. Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101".

Зазначається, що Росія неодноразово використовувала крилаті ракети цього типу під час авіаударів по Україні.

На думку аналітиків, "Енгельс-2" - одна з найважливіших баз російських ВПС, оскільки тут розташовані два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування. У лютому Росія розгорнула там додаткові бомбардувальники, готуючись до великої війни, і відтоді використовує базу для масштабних авіаударів по Україні.

Попередження про новий ракетний удар РФ по Україні

Після масованої ракетної атаки Росії по Україні 23 листопада, унаслідок чого по всій нашій країні було зафіксовано масштабні відключення електроенергії, влада та експерти попередили, що РФ готуватиме новий удар. Про це у своєму звернення заявляв і президент Зеленський.

На підготовку до нового удару такої потужності, як 23 листопада, росіянам потрібно від 7 до 14 днів, зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Нагадаємо, Росія з початку жовтня атакує об'єкти енергетики по всій Україні. Ціль Кремля - змусити українців мерзнути та підштовхнути Київ до переговорів.

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