За даними військових, у Росії залишился не так багато ракет.

Війська Російської Федерації можуть збільшити напрямки ударів по українській критичній інфраструктурі.

Про це свідчить те, що на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області з'явилися додаткові літаки, розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі Суспільного. Також він не відкидає, що окупанти можуть проводити ротацію.

"Тут треба виходити навіть не від літаків, а від ракет, які ми щодня рахуємо, скільки у них залишилося. Ракети, які можуть запускати стратегічні бомбардувальники", - зазначив він.

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Він відзначив, що у Росії залишился не так багато ракет. За його словами, переважно залишилися Калібри, Х-101, Х-555 та Іскандери.

Речник Повітряних Сил підкреслив, що цілями російської армії залишаются об'єкти критичної інфраструктури, в першу чергу - енергетичні.

Масовані удари по Україні

Як відомо, Росія систематично б'є по критичній інфраструктурі України. Після масованої ракетної атаки 23 листопада мешканці багатьох регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв'язку.

Тоді під удар потрапили житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Українців неодноразово попереджали, що окупаційні війська не зупиняться і вже готують нові удари.

29 листопада по всій Україні, окрім окупованого Криму, лунала повітряна тривога. Радник ОП Олексій Арестович повідомив, що російські літаки були в повітрі не менше 4,5 годин.

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