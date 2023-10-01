Витрати на оборонний сектор планують значно збільшити, хоч і основна інформація засекречена.

Росія готується до тривалої багаторічної війни проти України, значно збільшуючи видатки на оборонну сферу.

Як повідомляє британська розвідка, про це свідчать документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати третину загальних видатків держбюджету.

"Документи, які, ймовірно, просочилися з міністерства фінансів Росії, свідчать про те, що витрати Росії на оборону мають зрости приблизно до 30 відсотків загальних державних витрат у 2024 році. Міністерство пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6 відсоткам ВВП і збільшенню на 68 відсотків у порівнянні з 2023 роком", – йдеться у звіті Міноборони Британії.

Спецслужба припускає, що Росія зможе забезпечувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, зокрема шляхом скорочення видатків на інші потреби держави.

В МО Великої Британії зауважують, що повна інформація про російські витрати на оборонний сектор засекречена. Однак навіть ті цифри, що просочилися назагал, свідчать, що Росія готується до багатьох років бойових дій в Україні.

Графіки РФ щодо війни

Як повідомляв УНІАН, Росія розраховує завершити війну в Україні до 2025 року. Досягнути цілей "за два-три дні", як відомо, загарбникам не вдалося.

Правозахисники розповіли, що Міністерство праці та соцзахисту РФ нещодавно замовило понад 230 тис. посвідчень для сімей загиблих окупантів, але ця цифра певним чином занижена.

Як вважають Центрі стратегічних комунікацій, Кремль марно шукає шляхи заспокоєння глибинного народу через крах путінської "сво". Як зауважили у центрі, строк до 2025 року – така ж ілюзія, як і "взяття Києва за три дні", "перемога "до 9 травня" та інші передбачення т.зв. "спецоперації".

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