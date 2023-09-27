Затягування Кремлем війни лише збільшує масштаби майбутньої катастрофи Росії.

В Україні оцінили наміри Російської Федерації до 2025 року досягти цілей у загарбницькій війні проти українського народу і державності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики України у Telegram.

Як вважають Центрі стратегічних комунікацій, Кремль марно шукає шляхи заспокоєння глибинного народу через крах путінської "сво" (так в РФ називають загарбницьку війну проти України - УНІАН).

Зокрема, у центрі звернули увагу, що під час наради колегії міністерства оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у війні з Україною "послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей".

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"Черговою брехливою обіцянкою Кремль намагається заспокоїти російське суспільство, яке дезорієнтоване і зневірене через нерозуміння реалій і подальших перспектив війни", - наголошується у повідомленні.

Як зауважили у центрі, строк до 2025 року – така ж ілюзія, як і "взяття Києва за три дні", "перемога "до 9 травня" та інші передбачення т.зв. "спецоперації".

Водночас, жодної з раніше оголошених цілей війни Росії проти України не досягнуто.

"Провал авантюри Путіна очевидний. Росію чекає неминуча поразка", - підкреслюється у повідомленні.

При цьому, висловлюється переконання, що "Росія могла б набагато швидше завершити війну – просто вивести окупаційні війська з України і розпочати переговори про спосіб відшкодування завданих українцям збитків".

"Затягування Кремлем війни лише збільшує масштаби майбутньої катастрофи Росії", - відзначається у повідомленні.

Влани РФ щодо війни в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, Росія розраховує завершити війну в Україні до 2025 року. Досягнути цілей "за два-три дні", як відомо, загарбникам не вдалося.

Правозахисники розповіли, що Міністерство праці та соцзахисту РФ нещодавно замовило понад 230 тис. посвідчень для сімей загиблих окупантів, але ця цифра певним чином занижена.

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