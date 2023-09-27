Міністерство праці та соцзахисту РФ нещодавно замовило понад 230 тисяч посвідчень для сімей загиблих окупантів, але ця статистика - фейк.

Правозахисники розповіли, що Міністерство праці та соцзахисту РФ нещодавно замовило понад 230 тис. посвідчень для сімей загиблих окупантів, але ця цифра певним чином занижена.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідну інформацію під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" озвучила представник громадської організації "Східна правозахисна група" Ірина Чаура.

"Останнім часом зафіксовано що кількість загиблих окупантів значно збільшилась. Про це свідчить замовлення Міністерства праці Російської Федерації - більш ніж 230 тис. посвідчень для членів сімей загиблих окупантів. Слід зазначити, що це вже не перше таке замовлення за останній час. Раніше, у травні 2023 року, в Російській Федерації укладено держконтракт вартістю 14 млн рублів на друк документів, серед яких були 95 тис. 907 посвідчень для окупантів та 23 тис. 716 для членів сімей загиблих окупантів", - розповіла Чаура.

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За словами адвокатки, директорки вказаної громадської організації Віри Ястребової, РФ робить все можливе задля того, щоб родичі росіян, які загинули на війні проти України, не могли підтвердити свій відповідний статус.

"Статус того, що вони загинули, коли прийшли вбивати українців. Водночас вони (Кремль - УНІАН) роблять все задля того, щоб якомога більше загнати росіян під мобілізацію, яка, до речі, не припинялась… Загнати, як гарматне м'ясо для того, щоб вбивати українців на їхній землі", - наголосила Ястребова.

Вона нагадала, що зафіксовані випадки, коли загарбники навмисно не забирають з поля боя тіла своїх загиблих.

"Зафіксовано, що вони не зацікавлені ні в тому, щоб забирати тіла, ні в тому, щоб підтверджувати факт загибелі. Ці цифри - на кого вони замовили посвідчення - це особи, відсутність яких вони не могли приховати з тих чи інших причин, відповідно до їхнього звання. Тобто, це не об’єктивні цифри реальних втрат окупантів", - каже адвокатка.

Вона додала, що на тимчасово окупованих територіях України, окрім того, що окупаційна влада проводить примусову мобілізацію, ще й почали облаштування новостворених військових частин РФ.

За даними Ястребової, станом на зараз, окупанти вже відкрили кілька військових частин. Зокрема, у Донецьку у лютому 2023 року відкрили військову частину 6946, у Маріуполі в травні створили частину 1297. Ще одну частину (94917) відкрили у Донецьку ще в серпні 2022 року. Також минулого року у Бердянську створили військову частину 94 919.

"Та в Луганську - військова частина 94 918 також створена в серпні минулого року", - додала адвокатка.

Росія витрачає великі гроші на озброєння школярів в Україні

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях України кремлівська влада витрачає купу грошей на закупівлю зброї для школярів. Зокрема, на автомати, пістолети та патрони виділено у 8 разів більше, ніж на комп’ютери для кабінетів інформатики. Таким чином, на думку правозахисників, загарбники проводять мілітаризацію дітей - понад 200 млн рублів витрачено на зброю та інше для оснащення кабінетів початкового військового вишколу.

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