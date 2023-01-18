Українським бійцям викладатимуть ті ж інструктори, які вчать військових США, країн-союзників і країн-партнерів.

Українські військові наразі вже перебувають у своїх казармах на базі Сухопутних військ США в Оклахомі у Форт-Сіллі. Вони туди прибули для навчання на зенітних ракетних комплексах Patriot.

В ефірі телемарафону кореспондент зі США заявив, що навчання стартують уже за кілька днів

"Українські вояки вже не просто на території Америки, а станом на зараз перебувають у своїх казармах на базі Сухопутних військ США в Оклахомі у Форт-Сіллі. Це підтвердив нам високопосадовець американської адміністрації. А згодом з'явилася картинка, яку зняв телеканал Fox News", - сказав журналіст.

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Зазначається, що українським бійцям викладатимуть ті ж інструктори, які вчать військових США, країн-союзників і країн-партнерів.

Як пише CNN, у Міноборони США підтвердили, що від 90 до 100 прибули до Форт-Сіллі і розпочали навчання роботі з ракетним комплексом Patriot. Очікується, що воно триватиме кілька місяців. Поки невідомо, чи зможуть військові прискорити навчання.

Система Patriot для України

21 грудня 2022 року в США анонсували передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшла система ППО Patriot.

У Пентагоні розповіли, що американські зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot допоможе Збройним силам України (ЗСУ) збивати російські балістичні ракети та авіацію.

Експерт з авіації Валерій Романенко заявляв ,що для того, щоб захистити важливі центри, Україні потрібно мінімум десять зенітних ракетних комплексів Patriot.

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