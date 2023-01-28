Україні потрібні спеціальні системи ППО або зброя для знищення пускових установок.

Наразі ЗСУ не мають технічних засобів для знищення балістичних ракет у повітрі. Тому Україні потрібні нові види західної зброї, здатні боротися з такими ракетами. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу FREEДОМ.

За його словами, збивати ракети балістичного типу в теорії можуть американські зенітно-ракетні комплекси Patriot і франко-італійські SAMP/T. однак найкращим варіантом Ігнат вважає знищення пускових установок ще до того, як вони випустять балістичні ракети.

"Краще мати "довгу руку", діставати до позицій ворожих і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети", – заявив він, згадавши в цьому контексті винищувачі та ударні БПЛА.

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Ситуація з ППО в українській армії

Під час останньої ракетної атаки 26 січня українські сили ППО збили 47 крилатих ракет і жодної балістичної. Це характерно і для інших хвиль ракетних атак.

В середині січня Італія остаточно схвалила поставку в Україні комплексу ППО SAMP/T. Як вважається, він здатний збивати балістичні ракети.

Поставка комплексів Patriot, які теж здатні збивати балістичні ракети, була анонсована в грудні. Однак українським військовим доведеться витратити кілька місяців на те, щоб освоїти цю техніку.

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