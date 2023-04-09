Маючи такі втрати росіяни змушені шукати інші шляхи для збереження динаміки, зокрема й "накривати" позиції українських захисників артилерійсько-ракетним вогнем.

На тих напрямках, де російські загарбники концентрують основні атакувальні зусилля, вони мають суттєву перевагу в артилерії.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону, коментуючи повідомлення ISW щодо того, що наступальний потенціал Росії помітно знизився, але вони це компенсують це артилерією.

"Якоюсь мірою це може відповідати дійсності в тому сенсі, що справді вони, на жаль, на тих напрямках, де концентрують головний удар, мають суттєву перевагу в артилерії. Це, як правило, радянські зразки, але вони ще мають достатньо боєзапасу, щоб уражати наші позиції", - сказав Череватий.

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Він зазначив, що маючи такі втрати, як у росіян, вони змушені шукати інші шляхи для збереження динаміки, зокрема й "накривати" позиції українських захисників артилерійсько-ракетним вогнем.

"Але це екстенсивний шлях, тому що весь час до цього росіяни використовували піхотні групи і постійно намагалися ними знайти слабкі місця в нашій обороні, розхитати її та прорвати. Проте, якщо брати, наприклад, Бахмутський напрямок, де в них був зосереджений головний удар, вони вже фактично 9 місяців не можуть цього зробити системно", - розповів Череватий.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що наступ військ РФ згасає вздовж усієї лінії фронту. Попри бажання загарбників збільшить темпи й здійснити прорив, їм не вистачає бойової здатності.

Тож російські окупанти намагаються просунутися на лінії фронту хоча б десь, заповнюючи нестачу бойової потужності артилерійським вогнем. "Сили РФ використовують артилерію, щоб компенсувати погіршення своїх наступальних можливостей...", - йдеться в звіті ISW.

Нагадаємо, що українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже понад 178 тисяч російських окупантів. За минулу добу втрати Росії в України склали 470 осіб.

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