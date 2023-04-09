Українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже понад 178 тисяч російських окупантів. За минулу добу Збройні сили України зменшили російську армію на 470 осіб.

У Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 178150 осіб (470 за минулу добу);

танки - 3 636 одиниць;

бойові броньовані машини - 7 024 (4 за добу);

артилерійських систем - 2 740 (13 за добу);

реактивні системи залпового вогню - 533;

засоби протиповітряної оборони - 282;

літаки / гелікоптери - 307 / 292;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2 312 (14 за добу);

крилатих ракет - 911;

кораблів/катерів - 18;

автомобільна техніка та автоцистерни - 5 602 одиниці (3 за добу);

спеціальна техніка - 309 одиниць (5 за добу).

Ситуція на фронті станом на 9 квітня - що відомо

За минулу добу Збройні сили України вкотре зірвали плани ворога щодо наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках й не дозволили реалізувати маневри. Загалом українська армія стримала понад 50 атак ворога на різних ділянках фронту.

Відео дня

Крім того, на фронті українські пілоти реалізували 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Вдалося "відмінусувати" 14 БПЛА: два апарати типу "Supercam", шість типу "Орлан-10" та шість БПЛА типу "Zala".

Також ракетні та артилерійські війська ЗСУ уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ, "знесли" один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та п'ять станцій радіоелектронної боротьби противника.

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