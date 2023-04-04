Ситуація у Бахмуті продовжує бути найважчою на всьому фронті війни.

"Снарядний голод", про який заявляв власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, уже завершився. Воїн українських ССО з позивним "Сокіл" стверджує, що російська артилерія та авіація працює по Бахмуту з подвійною потужністю.

"Проблем із боєприпасами у противника було достатньо, голова "Вагнера" заявляв, що у них боєприпасів немає, тому вони не можуть продовжувати штурми. Цей момент для нас був чудовим моментом, щоб здійснювати нальоти й засади на їхні підрозділи. Але це все дуже швидко закінчилось, їм підвезли боєкомплекти, артилерійські й авіаудари стали вдвічі сильнішими на даний момент", - заявив "Сокіл" в інтерв’ю прес-центру ССО.

Інтенсивність ворожої артилерії дуже велика: вона працює без зупинки. Також росіяни застосовують БПЛА "Орлан", за допомогою яких слідкують за пересуванням українських військ і відразу завдають ударів.

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Воїн ССО також відзначає, що загарбники зазнають великих втрат. Під час бою на місце вбитих іде нове підкріплення. Росіяни відразу ж продовжують іти "по головах" своїх же побратимів. Росіяни атакують цілими штурмовими загонами.

"Сокіл" вважає, що "вагнерівці" приймають або важкі наркотики, або інші стимулятори, адже під час боїв вони не реагують на прильоти снарядів за кілька десятків метрів і далі тиснуть вперед. Навіть не пригинають голову.

"Бували випадки, коли штурмували навіть без зброї, просто кількістю намагались задавити", - відзначає воїн.

"Сокіл" запевняє, що можна допустити недооцінки противника. У загарбників є мотивація – знищення України. Її насаджувала росіянам потужна пропаганда Кремля.

За словами воїна, не можна недооцінювати противника, який теж має свою "мотивацію", насаджену потужною російською пропагандою – знищення України.

Наразі ситуація у Бахмуті є найбільш складною з усіх точок фронту. У тому числі це відчуває і місцеве населення, котре дуже страждає від атак окупантів. Загалом у місті є ще 4-4,5 тисяч мешканців, однак вони не мають ні води, ні світла. "Сокіл" каже, що вони намагаються триматися українських військових. А через постійні обстріли переважно перебувають у підвалах.

Що відомо про поточну ситуацію у Бахмуті

Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що за минулу добу ворог атакував Бахмут 32 рази. На Бахмутському напрямку було вбито та поранено більше двох сотень окупантів.

Інститут дослідження війни зранку 4 квітня заявив про те, що російські війська захопила адміністрацію населеного пункту і просуваються у центр. Зняте відео на зруйнованій будівлі міського управління є справжнім.

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