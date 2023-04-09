Темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях дещо знизилися.

Наступ військ РФ згасає вздовж всієї лінії фронту: попри бажання окупантів збільшить темпи й реалізувати прорив, їм не вистачає бойової здатності.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на дані голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка, який 8 квітня зазначив, що в окупантів не виходить всерйоз просунутися на жодному напрямку.

За його словами, темпи обстрілів у Бахмуті та ще на кількох ділянках фронту суттєво знизилися, а на деяких - фронт зупинився. При цьому наступ на Авдіївку, яку ворог обрав собі в якості нової "цілі", замість Бахмута - "захлинувся". Також армія РФ безуспішно намагається взяти під контроль Мар'їнку, хоча місто вже фактично знищене.

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Також на зниження щільності вогню вказав один з російських мілблогерів. Згідно з його спостереженнями, темп наступальних операцій військ РФ знизився уздовж всієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Окупанти намагаються просунутися хоча б десь, заповнюючи нестачу бойової потужності артилерійським вогнем.

"Сили РФ використовують артилерію, щоб компенсувати погіршення своїх наступальних можливостей. Колишній міністр безпеки "ДНР", а нині командир батальйону "Схід" Олександр Ходаковський повідомив, що російське командування прийняло рішення припинити щоденну видачу боєприпасів на тих ділянках фронту, де практично повністю зупинилися активні наступальні дії", - говориться в звіті.

РФ боїться контрнаступу ЗСУ і риє окопи

Нагадаємо, що напередодні очікуваного контрнаступу Збройних сил України окупанти сильно нервують й активно риють окопи, щоб мати можливість вести оборону на тих ділянках фронту, які не залишать втечею.

Напередодні в мережі з'явилися шокуючі супутникові знімки, які зафіксували укріпрайон РФ довжиною понад 70 км. Відповідний "мега-окоп" росіяни вирили в Запорізькій області. Він займає майже третину її території.

Також напередодні в ISW зазначили, що Росія настільки боїться втратити окуповані в Україні території, що готується до нового етапу інформаційної кампанії. Вона буде направлена на захід.

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