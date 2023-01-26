Зафіксована активність ворожої авіації, а у Чорному морі перебувають ракетоносії з загальним залпом 20 ракет.

Росія може здійснити нову масовану ракетну атаку сьогодні, 26 січня. Українців закликали не ігнорувати сигнали про тривогу та переходити до укриттів.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила під час телемарафону, що нова атака росіян може статися найближчим часом.

"Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації – стратегічної – з напрямку Каспійського моря, – наголосила речниця.

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За її словами, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові запустити "Калібри". Відомо про три такі кораблі, на чиїх бортах 20 ракет.

Гуменюк зазначила, що Росія продовжує використовувати напрацьовану тактику. Спочатку окупанти запускають дрони-камікадзе, щоб виснажити нашу систему ППО. Після цього здійснює масований ракетний удар як з повітряного, так і наземного та морського базування.

Нічна атака дронів

Як відомо, сьогодні вночі у небі над Україною було збито 24 дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. Також сказано, що переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".

Значну кількість БПЛА "Шахед" збили над Запорізькою, та Дніпропетровською областями, також є одне збиття на Миколаївщині. Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.

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