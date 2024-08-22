ЗСУ підірвали мости через Сейм і не дозволили росіянам налагодити тимчасові переправи.

Українські збройні сили в Курській області підірвали всі три мости через річку Сейм, ізолювавши в результаті близько 300 миль території та відрізавши російські підрозділи, які перебувають там, від основних сил.

Як пише Forbes, з 16 до 21 серпня ЗСУ знищили три мости - у Глушковому, Званому і Карижі. Росіяни спробували налагодити тимчасові понтонні переправи, однак ЗСУ не дали їм цього зробити - українські безпілотники перехопили деякі з мостів, коли вони ще перебували в дорозі, а ракети M30/31 обстріляли один із понтонів "сотнями гранат-бомб", пише Forbes.

У результаті за шість днів річкової кампанії величезна ділянка Курської області - і всі російські війська, що перебувають там, - фактично відрізана від сухопутних поставок і підкріплень.

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"Те, що українці так рішуче налаштовані ізолювати Курську область зліва від Сейму, є сигналом до того, що їхнім наступним кроком може стати наземна атака через Сейм у той регіон, який вони щойно ізолювали", - пише Forbes.

За даними українського Центру оборонних стратегій, ЗСУ прагнуть "випередити противника в оперативному розгортанні сил на цьому напрямку", і ключовим моментом є знищення мостів. Росіяни більше не можуть легко дістатися цієї частини Курської області, на відміну від українців, які можуть потрапити в цей район, перетинаючи кордон.

І росіяни також не можуть поповнити запаси і зміцнити свої війська між Сеймом і кордоном за допомогою поставок повітрям - українці зробили небо над Курською областю вкрай "несприятливим" для російських вертольотів, збивши кілька з них із моменту початку вторгнення 6 серпня.

Курська операція - новини

Раніше було зруйновано всі три мости через річку Сейм, що з'єднували контрольовану Росією територію з маршрутами постачання, у пастці опинилися до 3000 військових РФ. При цьому українські війська офіційно визнали використання західних ракетних систем HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання військ РФ.

20 серпня аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке писав, що "зашморг" для росіян стискається - українським військам залишилося ще 2,6 кілометра до річки Сейм для створення "котла".

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