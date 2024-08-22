Зокрема, ворог окупував Завітне.

Минув 910-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Запеклі бої тривають на кількох напрямках, ворог не полишає спроб захопити якомога більше української території.

Як повідомляє проєкт DeepState, російські загарбники захопили одразу три населені пункти в Донецькій області. Йдеться, зокрема, про село Завітне.

"Ворог захопив Комишівку, Завітне та Новожеланне та просунувся біля Миколаївки", – йдеться у повідомленні.

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Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби, 21 серпня, станом на 22:00 на передовій було зафіксовано 110 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Частина з них станом на 22:00 ще тривали.

На Лиманському напрямку впродовж дня ворог 17 разів атакував позиції Сил оборони поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. На Сіверському напрямку відбито один ворожий штурм у районі Спірного.

Водночас на Краматорському напрямку точилося шість боїв поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного. А на Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували українські війська біля Торецька та Північного. Успіху не мали.

Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там зафіксовано 46 боїв. Вони точилися неподалік Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Сили оборони відбили 44 атаки, дві станом на 22:00 ще продовжувалися.

"За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 238 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, ПТРК та автомобіль. Крім цього, пошкоджено танк, п’ять артилерійських систем та бойову броньовану машину", – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом на Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував українські позиції, намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди – отримав гідну відсіч.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій окупантів не відмічено. Проте противник завдає авіаційних ударів та постійно гатить по українських містах і селах, а також по позиціях українських підрозділів.

Війна в Україні: це варто знати

Видання The Telegraph прогнозує, що Збройні сили України можуть перейти у контрнаступ у 2025 році. Попри просування РФ на Донбасі, ще є шанси змінити ситуацію.

Тим часом триває операція Сил оборони України в Курській області РФ. Військові продовжують виконувати поставлені завдання та поповнили обмінний фонд російськими полоненими.

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