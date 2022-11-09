Звільнення Херсона або іншого важливого міста не є тією точкою, після якої переговорний процес з Росією може реально розпочатися.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Настоящее время" заявив, що Путін намагається закріпити за собою ЗАЕС, Північно-Кримський канал, лівий берег Херсонської області, щоб убезпечити Крим.
"І Херсон не є тією точкою, після якої переговорний процес буде справді можливим. Це нонсенс – говорити про серйозний переговорний процес після звільнення Херсона, після звільнення Луганська тощо. Ні. Президент Зеленський чітко позначає: покинули територію України – після цього, звісно, можливий переговорний процес", – наголосив він.
За словами Подоляка Росія насправді не пропонує жодного мирного переговорного процесу, оскільки просто хоче закріпитися на територіях, окупованих після 24 лютого.
"Росія вважає, що вона захопила частину територій, і вона наполягатиме на двох речах, і це неможливе поле для компромісу. "Або визнайте, що ми, вбивши велику кількість ваших людей, маємо право вважати ці території тепер своїми, або ви це не визнаєте - тоді давайте ми таки зробимо тимчасове припинення вогню", – зазначив радник глави ОП.
На його думку, перемир'я Росія використає для тренування мобілізованих і накопичення ресурсів, щоб потім напасти з новими силами.
"Ось сьогодні пан Патрушев з'явився вже у Тегерані. Відповідно, вони спробують десь ще знайти балістичні ракети, посилити свою виснажену ракетну програму, десь візьмуть ще дронів і через якісь два-три місяці продовжать знову атакувати нашу територію", – обурився Подоляк.
Переговори з Росією
Після приїзду Саллівана до Зеленського в американській пресі з'явилась інформація, що США нібито просять Україну показати відкритість до переговорів.
Водночас представники Білого дому неодноразово наголошували, що Україна сама вирішуватиме, коли сідати з Москвою за стіл переговорів.
Італійська газета "Republica" напередодні писала, що США нібито бачать перспективу переговорів з Росією після деокупації Херсона.