Так планують забезпечити збереження підтримки України з боку країн, де бояться затягування війни.

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українську владу показати відкритість до переговорів з Російською Федерацією.

Як пише Washington Post з посиланням на власні джерела, так планують забезпечити збереження підтримки України з боку держав, які стикаються "з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки".

"Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Володимира Путіна не буде відсторонено від влади", — повідомляє видання.

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Переговори з Росією: позиція України

Російські заяви про готовність до переговорів з Києвом або Вашингтоном про завершення війни – лише заяви. Як заявили радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і глава офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу в Києві, укладення миру між РФ та Україною має бути справедливим.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією. Він наголосив, що насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну.

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