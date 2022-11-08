Звільнення якоїсь з окупованих територій додасть Україні на переговорах бонусів.

Позиція України на переговорах з Росією не питання Херсону, Луганська чи Донецька.

Як заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" Михайло Подоляк, територія України - це вся територія, включно з окупованими районами. На де-юре території України проросійський анклав існувати не може: "Бо це не буде переговорна позиція. Тому що це викличе тільки додаткове навантаження на процес, який йде після переговорів".

Водночас Подоляк зауважив, що звільнення якоїсь з окупованих територій додасть Україні на переговорах бонусів. Проте Київ наполягатиме на повному виведенні військ окупантів.

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"Так, можна сказати, що коли буде звільнений, наприклад, Херсон чи, знову ж таки, Луганськ, чи Донецьк, чи частина запорозької території, безумовно, це буде позиція сили. Тоді, безумовно, Україна може сказати: ми пропонуємо вам впродовж 72-х чи 96-ти годин покинути всю територію, вивести всі збройні сили. Так, може бути така позиція сили. Але все рівно ключове (ми, знову ж таки, повертаємося) – російські окупаційні сили мають припинити перебувати на території України і все. І після цього будь-який переговорний процес", - зазначив Подоляк.

Переговори з Росією

Як писало видання "The Wall Street Journal", радник Байдена Джейк Салліван протягом останніх місяців веде неофіційні переговори з людьми Путіна - Юрієм Ушаковим і Миколою Патрушевим, під час яких Вашингтон застерігає Москву від застосування ядерної зброї.

У Білому домі згодом зазначили, що "залишають за собою право говорити з Росією про зниження ризиків на вищому рівні".

Услід за приїздом до Зеленського Саллівана в американській пресі з'явилась інформація, що США нібито просять Україну показати відкритість до переговорів.

Водночас представники Адміністрації Байдена неодноразово наголошували, що Україна сама вирішуватиме, коли сідати з Москвою за стіл переговорів, а Вашингтон намагатиметься зміцнити позицію України шляхом відвойованих територій.

Італійська газета "Republica" напередодні писала, що США нібито бачать перспективу переговорів з Росією після деокупації Херсона.

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