На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та обстрілює населені пункти.

Підрозділи Сил оборони України на лінії фронту поточної доби відбили 38 атак російських загарбників. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак", - інформує Генштаб.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії Бахмута, яке утримують українські захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Загарбники обстріляли 12 населених пунктів.

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Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. Крім того, ворог вів артобстріли поблизу 12 населених пунктів.

Разом з тим на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 11 міст і сіл.

Також протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та обстрілює прифронтові населені пункти.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей", - інформує Генштаб.

Війна в Україні – актуальне

Бахмут вже багато місяців залишається епіцентром найзапекліших боїв з рашистами. Відтепер загарбники змушені посилювати свої позиції за рахунок регулярних підрозділів армії РФ, зокрема, десантників.

Також РФ вже кілька тижнів робить спроби оточити Авдіївку, щоб, захопивши населений пункт, відновити операцію на Вугледарському напрямку.

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