Українська авіація і артилеристи нанесли нові удари по позиціях російських загарбників.

Українські захисники цієї доби збили два безпілотні літальні апарати російських окупантів, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - йдеться у зведенні.

Українські захисники збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет.

Відео дня

"Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні – російські втрати

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 169 170 окупантів, з них рекордні 1020 – за 23 березня. Окремо у ВМС розкрили втрати РФ за тиждень.

За підрахунком радника Головнокомандувача ЗСУ офіцера Дена Райса, щомісяця РФ втрачає до 25 тисяч солдатів; 75 тисяч рашистів за березень – санітарні втрати.

Напередодні повітряна розвідка "Спартан" показала кадри ліквідації цілої штурмової бригади загарбників у лісах Донбасу. Окупантів "привітали" 60-мм мінометами.

Кумедними кадрами поділилась тактична група "Адам": бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів - тому довелося себе добивати.

У мережі завірусилось відео й "прильоту" міни по окупанту-мародеру, який саме під час удару перебирав крадені продукти на тачанці.

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